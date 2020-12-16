 

На Украине сочли ничтожной вероятность полномасштабной войны в Донбассе

16.12.2020, 22:40, Новости дня
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После совместных военных учений с США и Великобританией вероятность полномасштабного конфликта в Донбассе ничтожна, сообщил советник по информационной политике украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович.

Оценивая угрозу полномасштабного конфликта, Арестович заявил, что «после сентябрьских учений с США и Великобританией» он считает ее «маленькой», «ничтожной», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Напомним, украинско-натовские учения «Объединенные усилия – 2020» под эгидой США состоялись в сентябре. Сообщалось, что украинцы на учениях не смогли выстрелить из американских комплексов Javelin. 



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