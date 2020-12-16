Мнение: Хадиджа из Плимута

16.12.2020, 22:10, Разное

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Чудесное из Британии.

Практически коренную британку Хадиджу Бенбукхемис проживающую в Плимуте посадили в тюрьму за распространение видео ИГИЛ, в частности документального фильма "Пламя войны 2" (такой себе опус), где демонстрируется типичный суповой набор пропаганды "черных" – отрезанные головы, в том числе детские, казни, убийства, осквернение трупов, сожжения и т.п., а также песни "Нишад" с призывами поддерживать Исламское Государство.

На суде гражданка оправдывалась тем, что не знала о содержании видео и "пыталась узнать мнение получателя по поводу этого видео".

Суд более часа просматривал эти увлекательные видео (снятые в основном в Сирии) и не счел ее оправдания убедительными и отправил ее в тюрьму на 3 года.

Одним из аргументов были расшифровки ее разговоров в мессенджерах, где она радикально обсуждала ислам по ночам. В общем, закрыли за репосты террористических роликов ИГИЛ и треп в онлайн-чатах.

В тюрьме ее дожидается https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-42-jailed-sharing-isis-23172767? ее не менее прекрасный муж Абу Иззадин, которого посадили за то, что он являлся "проповедником ненависти" и рекламировал терроризм.

До того, как он поехал кукухой, это был Тревор Брукс. На волне популярности ИГИЛ, сменил имя и верования, после чего начал всячески проповедовать о неизбежной победе ИГИЛ и необходимости поддерживать "черных". Причем на территории Британии. Так как Британия поддерживает террористов в других странах, но не хочет, чтобы они этим занималась на ее территории, Абу Иззадина закрыли на несколько лет. Ну а теперь и жена заехала на нары.

И одновременно с этим:

Джихадист Адель Абдель Бари, приятель Усамы бен Ладена, вернется из тюрьмы в США в Великобританию и будет жить там на налоги граждан. Об этом сообщает The Mirror.Отмечается, что ежегодное содержание террориста обойдется казне в 400 000 фунтов стерлингов (почти 40 миллионов рублей). Полиции и разведке МИ-6 придется следить за ним на протяжении нескольких лет.

При этом чиновники не могли препятствовать возвращению Бари в Лондон, потому что он попросил там политического убежища в 1997 году. Их особняк стоимостью миллион фунтов находится на северо-востоке британской столицы.

Его досрочно освободили из тюрьмы в американском в Нью-Джерси — Бари жаловался, что его жизнь находится в опасности из-за коронавируса, учитывая его ожирение и астму.

При этом власти Британии не могут отправить его на родину в Египет, так как это нарушило бы его права. В Египте Бари может подвергнуться пыткам или быть убит.

https://lenta.ru/news/2020/12/12/benn/ – цинк

Это так мило.

Были бы у Хадиджы деньги и сотрудничай она с британскими спецслужбами, все могло сложиться бы иначе.