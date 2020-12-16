 

Путин наградил Грызлова орденом “За заслуги перед Отечеством”

16.12.2020, 11:06, Разное
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“Все, кому довелось с вами работать, неизменно отмечают ваши высокие профессиональные качества и ответственный государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы”, – говорится в поздравительной телеграмме.

Также президент подписал указ о награждении Грызлова орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени за укрепление российской государственности, реализацию внешнеполитического курса страны, вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу. О награждении сообщает пресс-служба Кремля.

Борис Грызлов родился в 1950 году во Владивостоке. В 2001-2003 годах занимал должность министра внутренних дел. С 2003 по 2011 годы был спикером Госдумы IV и V созывов.

Сейчас он возглавляет высший совет партии “Единая Россия”. С 2015 года является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулировании на Украине.



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