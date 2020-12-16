Коронавирус в России: за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев

16.12.2020, 11:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В оперативном штабе рассказали, что за сутки диагноз поставили 26 509 гражданам. У 17,8 % из них нет ярко выраженным симптомов. Выздоровели 26 490 человек, скончались 596 пациентов.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 5 028. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 3 758 инфицированных. На третьей позиции находится Московская область с 1 477 заразившимися.

Много заболевших также обнаружили в Нижегородской, Архангельской, Свердловской областях. Меньше всего случаев заражения – в Еврейской автономной области, Чукотской и Ненецком автономных округах.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 2,73 миллиона человек. Победили болезнь 2,17 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 48,5 тысячи пациентов.

Отметим, что власти страны не планируют объявлять режим самоизоляции в новогодние праздники. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении или ослаблении ограничений по COVID-19.

Напряженная ситуация наблюдается в странах Европы. Власти Германии, Литвы и Нидерландов сообщили о введении жесткого карантина. Ограничительные меры вызвали волну протестов.