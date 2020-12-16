 

“Мы не будем пешками русских” – Два высших госчиновника Боснии и Герцеговины проигнорировали визит Лаврова

16.12.2020, 21:54, Новости дня
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Два из трех членов президиума Боснии и Герцеговины (высшего органа исполнительной власти) Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 15 декабря.

Как отмечает телеканал Federalna.ba, причиной бойкота стали высказывания Лаврова о поддержке резолюции о военном нейтралитете, принятой парламентом Республики Сербской (этнитета в составе Боснии и Герцеговины), на встрече с председательствующим в президиуме страны Милорадом Додиком 14 декабря.

Комшич на брифинге расценил слова Лаврова как вмешательство во внутренние дела Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что страна стремится иметь партнерские отношения с Россией, но “быть пешкой русских” не согласится.

Телеканал отмечает, что в министерстве иностранных дел РФ комментировать инцидент отказались.



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