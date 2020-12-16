 

Глава Гостаможенной службы Украины решил уволиться через месяц после назначения – СМИ

16.12.2020, 21:54, Новости дня
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Глава Гостаможенной службы Павел Рябикин написал заявление об уходе с должности, сообщило 16 декабря издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией. 

Рябикин выиграл конкурс на должность главы ведомства в октябре и был назначен на этот пост 18 ноября.

Менее чем через месяц он написал заявление об уходе по собственному желанию, рассказали собеседники LB.ua. О причинах вероятной отставки не сообщают.  

Рябикину 55 лет. Он был депутатом Верховной Рады III, IV и VII созывов, работал в Киевской горгосадминистрации, до этого занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С марта 2017 года Рябикин был генеральным директором государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь (Киев)”. 

Постоянного главы у таможенной службы не было с апреля, когда был уволен Максим Нефьодов (он возглавлял ГТСУ с июля 2019 года и был первым главой новосозданного ведомства). 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим обязанности главы Гостаможенной службы назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что при Муратове участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы ведомства, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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