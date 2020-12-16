 

Зеленский создает координационный совет для решения проблем макробизнеса, его возглавит Ермак

16.12.2020, 21:54, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание координационного совета, задачей которого будет решение проблем микробизнеса. Об этом 16 декабря сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба главы государства. 

Как сказал Ермак, он сам возглавит совет и будет модерировать диалог с представителями бизнеса. Первое заседание в формате видеоконференции запланировали на 18 декабря. 

В состав совещательного органа войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины, сообщил Ермак.

По его словам, главам областных государственных администраций уже передали поручения Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

В результате работы координационного совета должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения по налоговой нагрузке, администрированию сбора налогов, в частности детали использования регистраторов расчетных операций (РРО), сообщил глава Офиса президента. 

Он заверил, что Зеленскому “очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался”. 

О причинах создания нового органа не сообщается, но в Киеве на Майдане Незалежности уже второй день протестуют предприниматели, которые требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции. 

16 декабря противостояние продолжилось. Предприниматели привезли дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские сорвали несколько палаток и забрали пенопласт. Это спровоцировало небольшую стычку, в результате которой никто не пострадал. К вечеру в центре Киева остались несколько десятков активистов, они намерены ночевать на Майдане.

Лидер инициативы “SaveФОП” Сергей Доротич заявил корреспонденту “ГОРДОН”, что физические лица-предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования.

Издание “ГОРДОН” следит за развитием ситуации в режиме онлайн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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