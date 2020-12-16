Эксперт счел правильным решение передать Баку армянский анклав в Карабахе

16.12.2020, 21:46, Новости дня

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«Два села, вокруг которых сейчас возник сыр-бор, и должны были по справедливости отойти азербайджанцам, поскольку они там компактно проживали до первой войны 1991-94 года, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя переход «армянского анклава» в руки азербайджанцев, состоявшийся под наблюдением российских миротворцев.

«В начале 90-х армяне продемонстрировали большую боеспособность, чем их противник, и захватили села Хцаберд и Хин-Тахер. Когда я потом приезжал в Армению, то говорил, что эти села надо бы по-хорошему отдать Азербайджану. На меня друзья-армяне страшно обиделись, но я остаюсь при своем мнении», – вспоминает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

По его убеждению, конфликт в Карабахе теперь надо разрешать так, чтобы обеспечить безопасность оставшихся в регионе армян. «Азербайджан уже подписал мирное соглашение, гарантировав тем самым безопасность армян в Карабахе. А села Хцаберд и Хин-Тахер и надо было переводить в подчинение азербайджанцев, а армянские вооруженные формирования – расформировывать. Все равно, связи у этих сел с остальной Арменией не осталось никаких», – констатировал эксперт.

Во вторник Коммерсант сообщил, что российские миротворцы урегулировали конфликт вокруг сел Хцаберд и Хин-Тахер Гадрутского района, решив его по сути в пользу Баку. Еще в воскресенье на карте Минобороны РФ было указано, что села находятся в зоне ответственности миротворцев, то есть де-факто остаются за армянской стороной. В этом месте «армянский клин» глубоко проникал в территорию, подконтрольную армии Азербайджана. Однако в понедельник ситуация изменилась – и территория, судя по карте Минобороны России, перешла под контроль Баку.

Сивков подчеркнул, что на момент перемирия 10 ноября Хцаберд и Хин-Тахер оставались в руках «армии обороны Карабаха». «Армяне там успешно оборонялись. Это известный факт и таких примеров, кстати, было много. Вообще надо сказать, что война закончилась не потому, что Баку проявил добрую волю и пошел на перемирие, а потому, что не смог военным путем добиться большего, – говорит Сивков. – Армения не до конца проиграла, а Азербайджан не до конца выиграл войну. Крики бакинской пропаганды о сокрушительной победе – попытки прикрыть неуспех своей кампании. Баку нужен весь Карабах, а не малая его часть».

По всей видимости, решить судьбу сел Хцаберд и Хин-Тахер во время переговоров не удалось, поэтому и возникла новая конфликтная ситуация, считает Сивков. Он напомнил: именно вокруг этих сел в конце прошлой недели вспыхнули бои – это были первые столкновения в Карабахе после заключения перемирия 10 ноября. По убеждению Сивкова, для Москвы не очень принципиальны подобные исправления границ зоны миротворчества и возможные обиды армян по поводу сдачи двух сел, – главное, что война в Карабахе закончилась».

В минувшую субботу в Минобороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Как писала газета ВЗГЛЯД, оставшийся в глубоком тылу азербайджанцев район Хин Тагер – Хцаберд превратился в анклав с неопределенным статусом, который Баку и решил занять, пока никто не спохватился.

Ситуация вокруг «анклава» сложилась настолько острая, что в СМИ во вторник появилась информация о том, что российские солдаты якобы заблокированы там азербайджанскими войсками. По версии одного из изданий, об этом сообщил сам премьер-министр Никол Пашинян. Однако в Минобороны РФ опровергли данные об окружении, сообщил ТАСС. В свою очередь, Минобороны Армении уточнило, что в блокаде находились не российские, а армянские бойцы, которым миротворцы помогли в итоге выйти к своим.

«Наши миротворцы вошли в села, где в выходные прошли бои. В этот момент они действительно оказались в тылу азербайджанской армии, – сказал по этому поводу Сивков. – Но миротворцам ничего не угрожало. Никто на них не нападал. А если кто-то вдруг нападет на наших миротворцев, РФ будет отвечать также, как она ответила в Грузии в 2008 году».