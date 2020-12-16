 

В США предотвратили попытку теракта «в стиле 11 сентября»

16.12.2020, 21:46, Новости дня
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Кенийцу, принадлежащему к исламистской группировке «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), предъявили обвинения в Нью-Йорке в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, говорится в заявлении американского министерства юстиции.

Мужчине были предъявлены обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, «на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации «Аш-Шабаб», включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах», передает РИА «Новости» сообщение минюста США.

Обвиняемый – Чоло Абди Абдуллах – был задержан на Филиппинах и передан американскому правосудию 15 декабря. Он предстанет перед судом в среду.

«Как заявляется, Чоло Абди Абдулла в рамках террористического заговора, которым руководили высокопоставленные лидеры «Аш-Шабаб», прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах», – приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.

Радикальная группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

В середине сентября 2020 года глава американского государства Дональд Трамп направил письмо Конгрессу США, сообщив о своем решении продлить режим чрезвычайного положения в стране. Трамп заявлял, что угроза терактов после 9/11 до сих пор не устранена.



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