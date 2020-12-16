 

Сенаторы США устроили перепалку из-за «российской дезинформации»

16.12.2020, 21:46, Новости дня
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Сенатор-республиканец Рон Джонсон обвинил коллегу от Демократической партии Гэри Питерса в «распространении дезинформации со стороны России».

«Хочу сказать о дезинформации со стороны России. Люди, которые разносят подобную информацию, далеки от моих убеждений. Высокопоставленные лидеры Демократической партии, включая сенатора Питерса, вовлечены в создание доклада разведки, который должен был быть засекреченным, но они слили его в прессу и обвинили сенатора Чака Грассли и меня в распространении дезинформации от России, (которую мы получали) от (депутата Верховной рады Украины) Андрея Деркача. Я никогда не слышал даже об этом человеке… Это унизительно! Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать все это», – приводит слова Джонсона на слушаниях в сенате РИА «Новости».

«Я должен вам ответить. Я не имею к этому докладу никакого отношения», – сообщил в ответ Питерс.

Сенатор-республиканец Джонсон в свою очередь эмоционально и на повышенных тонах вновь обвинил Питерса во лжи: «Вы постоянно лжете в прессе, что я распространяю дезинформацию от России. Это чистая ложь. Я говорил вам, чтобы вы перестали лгать! И вы все равно продолжали!» – сообщил республиканец.

«Господин председатель, не превращайте заседание в место, где вы можете высказаться о своих печалях. Не знаю, в какую кроличью нору вы спустились и откуда все это взяли», – сообщил Питерс.

«Вы постоянно врете», – сообщил Джонсон, после чего передал слово другому члену комитета.

Напомним, 16 сентября внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшим в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, а Facebook удалила аккаунт Деркача, обвинив внефракционного депутата Верховной рады во вмешательстве в американские выборы.



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