Мнение: Пришла пора и мне рассказать о наглых покупателях с “Авито”

16.12.2020, 21:32, Разное

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Добрый вечер. Раньше я всегда только натыкался на чужие посты где-нибудь на “Дзене” о наглых покупателях с “Авито” и удивлялся, до чего люди в этой своей наглости доходят. Но самого до поры до времени Бог миловал. Однако сегодня всё же нарвался наконец на такого.

Я выложил на “Авито” объявление о продаже телефонов за считанные копейки – оба за 150 рублей, всё равно ими никто не пользовался. И какой-то хрен всё просил “Филипс” не продавать, мол, он его возьмёт, правда, только за сотню. Ну, я решил, ладно, хрен с тобой, заеду между поездками на Кольцо и ФПК на Швейку (не знал, что с Кольца есть прямо на ФПК маршрутки, думал, всё равно пересаживаться), продам. Причём за сто пятьдесят он упорно отказывался, даже и с зарядником, а, напротив, хотел, чтобы я его продал с зарядником за сотню (ну и кто после этого еврей?). Но тут я уже пошёл на принцип, нет, думаю, я и так ведь ведь скидку сделал, а телефон-то почти новый, практически им не пользовались, только держатель карты памяти, к сожалению, потерялся (поэтому и так дёшево). А тон, смотрю, на следующей день уже изменился, наглый стал. Ну, я тоже пошёл на поводу, написал, чтобы не терять покупателя (хотя на фиг бы такой нужен…). В общем, вроде договорились, но я по выходу написал, что мне сначала на Кольцо по делам надо (и ещё вчера, кстати, предупреждал, что буду занят на Кольце и ФПК, но он сначала никак не отреагировал). Ладно, сделал их, звоню, говорю, мол, могу сейчас приехать. И с той стороны как волна возмущения ливанёт! Мол, да ты уж тогда через год приезжай (кстати, о времени мы даже близко не договаривались, если что), да это у тебя детский сад, да тра-та-та, да бла-бла-бла… Короче, я бросил трубку и всё, мысленно пожелав ему идти в другое место вместо покупки телефона. И теперь скажите, в чём я не прав? Или я чего-то не знаю и эти вшивые сто рублей на самом деле охренеть какие деньги, что ради них надо бросать всё и мчаться к Его Величеству? И ещё его в задницу, может, целовать за них? Или, как верно сказала моя еврейская мама, пусть за сто рублей он у кого-нибудь другого почти новый телефон покупает? А я лучше вон продам нормальным людям, которые хотят за 150 оба взять?

И только одно непонятно – а зачем тогда ему вообще был нужен весь этот спектакль, что он якобы возьмёт? И почему в Кемерово всегда с продажей через “Авито” не понос, так золотуха? Вон раз с одной договорились, что она возьмёт телефоны, я к ней по снегу тащился, потом весь задолбался и замёрз, пока её ждал, а эта зараза так и не появилась, только написала потом, что не могла выйти из подъезда! Так это что, не наглость? И почему тут вообще к тем, кто что-то продаёт, относятся как к своими персональным слугам (вон часто вижу, как продавщицам в магазинах хамят, например)? Или считают, что продавцы не люди и действительно за деньги покупателей в задницу целовать должны, что ли?