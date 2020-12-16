Мнение: Советская фронтовая разведка в 1941-м году

16.12.2020, 21:16, Разное

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Советская фронтовая разведка в 1941-м году

Аннотация:

Советская фронтовая разведка в 1941 году. Проблемы и первые победы.

Специфика фронтовой или войсковой разведки во многом схожа со спецификой службы на подводной лодке. И там, и там военнослужащие выживают по принципу: один за всех и все – за одного. Рассказывает Владимир Нагирняк.

Ссылка на статью Владимира Нагирняка "Разведчики против берсальеров": https://clck.ru/STRQv

Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта

03:24 – Когда нужно праздновать День военной разведки

08:14 – Кто такой войсковой разведчик

11:05 – Проблемы советской фронтовой разведки в начале войны

18:07 – Всё было плохо…Ну, а что же было хорошего?

21:48 – Бой на острове Хортица

25:46 – Одина из первых успешных разведывательных операций советской войсковой разведки.

27:57 – Пограничники в разведке

30:54 – С пленным не особо церемонились. Почему?

38:37 – Бой у посёлка Белая Глина.

44:08 – Герой боя у Белой Глины – Александр Спасский. Награда для Героя

54:35 – Александр Спасский. Найти Героя.

Плюс еще вот этот материал рекомендую на тему фронтовой разведки в 1944-м году.

https://rg.ru/2018/10/19/rodina-razvedchiki.html – цинк