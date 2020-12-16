 

Мнение: Советская фронтовая разведка в 1941-м году

16.12.2020, 21:16, Разное
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Советская фронтовая разведка в 1941-м году

Аннотация:

Советская фронтовая разведка в 1941 году. Проблемы и первые победы.
Специфика фронтовой или войсковой разведки во многом схожа со спецификой службы на подводной лодке. И там, и там военнослужащие выживают по принципу: один за всех и все – за одного. Рассказывает Владимир Нагирняк.
Ссылка на статью Владимира Нагирняка "Разведчики против берсальеров": https://clck.ru/STRQv

Таймкоды:

00:00 – Точка отсчёта
03:24 – Когда нужно праздновать День военной разведки
08:14 – Кто такой войсковой разведчик
11:05 – Проблемы советской фронтовой разведки в начале войны
18:07 – Всё было плохо…Ну, а что же было хорошего?
21:48 – Бой на острове Хортица
25:46 – Одина из первых успешных разведывательных операций советской войсковой разведки.
27:57 – Пограничники в разведке
30:54 – С пленным не особо церемонились. Почему?
38:37 – Бой у посёлка Белая Глина.
44:08 – Герой боя у Белой Глины – Александр Спасский. Награда для Героя
54:35 – Александр Спасский. Найти Героя.

Плюс еще вот этот материал рекомендую на тему фронтовой разведки в 1944-м году.

https://rg.ru/2018/10/19/rodina-razvedchiki.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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