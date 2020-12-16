Украинские СМИ: Порошенко подготовил для Зеленского новый Майдан

16.12.2020, 21:12, Разное

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Журналисты обратили внимание, что главным лицом протеста является Сергей Доротич. Он называет себя лидером “Save ФОП” – движения в защиту прав предпринимателей.

Украинское издание “Апостроф” напомнило, что с 2015 года Сергей Доротич был членом нескольких общественных советов, в том числе при Министерстве экономического развития. По данным журналистов, предприниматель находится в хороших отношениях с бывшим президентом Петром Порошенко.

“Взлет Доротича случился после того, как он (по его словам) абсолютно бескорыстно поддержал Евромайдан в 2013 году, предоставив звук для сцены”, – пишет “Апостроф”.

Журналисты делают вывод: бывший президент пытается создать новые проблемы Владимиру Зеленскому. Оппозиция хочет показать, что глава государства не контролирует ситуацию в стране, пишет издание.

Программа-максимум – новый Майдан в центре украинской столицы, предупреждают журналисты. По их словам, очередной государственный переворот позволит Порошенко и его команде вернуться к власти.

На Украине все стабильно… зреет третий майдан – налоговый ����‍♀️

ФОПы приняли решение начать сегодня "Налоговый Майдан" и разбить палатки

Атмосфера на Майдане незалежности в Киеве pic.twitter.com/gL65vgDEMw

— Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika) December 15, 2020

Украинские предприниматели начали акции протеста в Киеве 17 ноября. Они потребовали отозвать решение о введении кассовых аппаратов и отменить ограничения для малого и среднего бизнеса. Жесткие правила власти установили из-за пандемии коронавируса.

Во вторник на площади Независимости предприниматели попытались установить палатки. Правоохранители их демонтировали. Около 40 полицейских получили травмы в столкновениях.