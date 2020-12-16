 

“Профессионал высшего уровня”: премьера назвали кандидатом на смену Зеленскому

16.12.2020, 21:12, Разное
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По мнению экс-депутата Алексея Журавко, пока альтернативы президента Украины нет. По его мнению, она может прийти только из вне, потому что государство находится под внешним управлением США и некоторых европейских стран.

При этом для смены власти, считает политик, должна произойти революция. Также Журавко назвал имена тех, кто мог бы потенциально стать лидерами Незалежной. “Медведчук или Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям”, – высказался экс-депутат.

Его коллега Спиридон Килинкаров подтвердил политические перспективы премьера Николая Азарова. По его словам, это авторитетный человек с перспективами. “Профессионал высочайшего уровня”, – отметил бывший депутат Рады.

По мнению Спиридона Килинкарова, в сложившейся политической ситуации в стране все зависит от конкретных действий, возможностей и желания принимать активное участие в политической жизни Украины самого Николая Азарова. Ранее премьер-министр Незалежной рассказал, каким образом надо восстанавливать страну.

Как писали “Дни.ру”, по мнению киевского политолога
Михаила Погребинского, уход Владимира Зеленского с должности президента станет лучшим подарком украинцам на Новый год. Эксперт констатировал, что за полтора года страна вплотную приблизилась к дефолту.



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