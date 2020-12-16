Мнение: Число автозаводов в Европе, прогноз Минэнерго по нефти и урожай-2020

16.12.2020, 21:06, Разное

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1. Интересный факт: в России столько же автомобильных заводов, сколько и во Франции (31). Мы делим с французами второе место в Европе по этому показателю, уступая лишь Германии. Пожалуй, наша страна имеет полное право называться великой европейской автодержавой:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-rossii-i-evropy-po-kolichestvu-avtomobilnyh-zavodov-5fcfa8ffe7b06b04b5e13f3d

Но не всё так просто, разумеется. Немцы производят на своих 42-х заводах втрое больше машин, чем мы. По объёмам производства в Европе нас обходят не только Германия и Франция, но и Испания.

Для сравнения, вот карта количества произведённых автомобилей:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnivaem-rossiiu-s-kitaem-ssha-i-evropoi-po-proizvodstvu-avtomobilei-5f572334b7204709f0481a29

Улучшать наши позиции будет непросто. В эпоху удалённой работы владение автомобилем теряет свою привлекательность, поэтому авторынки, — и мировые, и региональные, — будут, вероятно, сокращаться.

2. Министерство энергетики прогнозирует падение доли нефти в мировом энергобалансе:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/oil/

Российское Минэнерго предсказало уход мировой экономики от использования нефти и газа в нынешнем объеме в перспективе ближайших 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра Павла Сорокина.

В ней, в частности, говорится о том, что к 2040 году доля нефти в мировой энергетике снизится с нынешних 31 до 23 процентов, угля — с 26 до 19 процентов.

При этом доля газа, напротив, вырастет — с 23 до 25 процентов. Также увеличится роль возобновляемых источников энергии (с 2 до 8 процентов) и биоэнергии (с 9 до 11 процентов).

«Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать, строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. Они все равно останутся ее основой, но есть факт, что большая часть прироста будет происходить за счет альтернативных источников энергии», — отметил Сорокин, добавив, что возросшая конкуренция на рынке углеводородов окажет давление на мировые цены.

Отдельный вопрос, произойдёт ли физическое, а не только процентное сокращение потребления нефти. На фоне продолжения индустриализации в развитых странах это маловероятно.

В любом случае, российские власти не боятся зелёных страшилок недругов России. Никто в единочасье от нефти не откажется, потребность в газе даже возрастёт. У нас достаточно времени, чтобы подготовиться к любому развитию событий.

3. К вопросу о том, будет ли дефицит продуктов, которым нас пугают оппозиционные блогеры. Урожай зерновых 2020 года стал вторым по величине в истории страны – 132 миллиона тонн (против 135,5 в прошлом году):

https://genby.livejournal.com/877824.html

Этого достаточно и для внутреннего потребления, и для формирования запасов, и для сохранения за Россией статуса одного из крупнейших в мире экспортёров зерна.