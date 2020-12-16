 

“Главное – чтобы ей нравилось”. 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню

16.12.2020, 21:00, Новости дня
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Российская поэтесса и композитор Виктория Воронина в интервью, которое опубликовано 15 декабря на сайте издания ФАН, сообщила, что работает вместе с 71-летней российской певицей Аллой Пугачевой над новым музыкальным материалом. 

Отвечая на вопрос о том, когда состоится премьера, Воронина заявила, что не может диктовать певице какие-либо условия.

“Я не могу себе позволить в отношениях с Аллой Борисовной на чем-то настаивать, сроки будут зависеть от того, как решит сама певица. Главное – чтобы ей все нравилось”, – рассказала она.

13 декабря на своей странице в Instagram поэтесса опубликовала совместные фото с Пугачевой, поблагодарив ее за “возможность двигаться дальше”.

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Публикация от Вика Воронина (@vikavoronina_official)

Пугачева родилась в 1949 году. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве, спев в том числе песню, написанную Ворониной, “Мой друг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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