 

Украинцы больше всего доверяют ВСУ и волонтерам, не доверяют – чиновникам и российским СМИ – опрос

16.12.2020, 21:00, Новости дня
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Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины (69,1%) и волонтерским организациям (66,4%). Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Также жители Украины доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63,7%), церкви (62,4%), добровольческим батальонам (59,1%) и Государственной пограничной службе (57,7%),

Наибольшее недоверие у украинцев вызывают российские СМИ (79,7%). Государственному аппарату (украинским чиновникам) не доверяют 78,1% опрошенных, судебной системе – 77,3%, Верховной Раде – 75,8%, правительству – 74,7%.

Опрос проводился с 4-го по 9 декабря методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2018 жителей Украины в возрасте старше 18 лет во всех регионах страны, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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