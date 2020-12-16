 

Минобороны Украины начало проверку по поводу хищения денег на похоронах военных

16.12.2020, 21:00, Новости дня
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Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело проверку информации о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских военных. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

“Установлено, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок”, – отметили в посте.

В Минобороны сообщили, что после аудита управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и воинских частей по использованию средств решат вопрос юридической ответственности должностных лиц.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3707251769337301

Информацию о возможных злоупотреблениях обнародовала журналистка  “5 канала” Янина Соколова 3 декабря на своем YouTube-канале. Она сообщила, что в ее распоряжении есть документы, подтверждающие, что чиновники Минобороны крадут бюджетные деньги на ритуальных услугах во время переправки тел украинских военных с Донбасса домой.

По данным Соколовой, чиновники министерства закупали услуги по транспортировке у одной фирмы по завышенным ценам. В одном из случаев транспортировка из зоны ООС в Мелитополь обошлась в 11,5 тыс. грн.

“Кроме того, командование по завышенным ценам закупает гробы и венки. При номинальной стоимости венка 200 грн за него платят 600 грн. Есть документы, которые подтверждают транзакции на сотни тысяч гривен”, – отметила Соколова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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