Байден не захотел «пролезать впереди очереди» за прививкой от COVID

16.12.2020, 20:52, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден отказался прививаться от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска. При этом демократ пообещал, что привьется от коронавируса публично.

«Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Байден говорил, что хочет успокоить тех, кто боится вакцины от коронавируса, потому что самый старый избранный президент примет препарат. При этом главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи советовал Байдену вакцинироваться от коронавируса до вступления в должность главы государства.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.