Европарламент одобрил новый семилетний бюджет ЕС

16.12.2020, 20:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейский парламент окончательно одобрил новый семилетний бюджет Евросоюза, говорится в сообщении ЕП.

«[Европейский] Парламент дал свое разрешение в среду на следующий многолетний финансовый план», – приводит сообщение Европарламента РИА «Новости».

Теперь документ должен официально принять Совет стран ЕС.

Напомним, в ноябре Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, однако Польша и Венгрия заблокировали документ. Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не уступила Брюсселю и считает результаты переговоров о бюджете ЕС победой.

В осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии отмечалось, что суммарный госдолг 19 стран еврозоны в 2020 году впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества.