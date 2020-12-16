 

Личное: “Девочка-роман”

16.12.2020, 20:36, Разное
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Вам письмо-загадка.

У этой загадки один ответ и он очень простой, в смысле однозначный.

Но посмотрим, справитесь ли вы.

Загадку сам автор сформулировал, про ходы, но она достаточно интересная.

vivrepourvivre

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я студент, учусь в академии художеств, заканчиваю в этом году.

Подрабатываю дизайнером-фрилансером.

Читаю вас несколько лет.

История про переписку с девушкой по имени Катя.

У нас совпал match в Тиндере. Мы обменялись парой сообщений и она предложила перейти в инстаграм.

– драсти
– Привет. Это мои картины, Rorqoreoqwe (у неё был непонятный ник)
– Очень красиво… И да, можно просто Катя.
– Просто Катя, а вы как относитесь к современному искусству? Кофеварения)
– хочу работать бариста и научиться этому. и купить оборудование домой
– Я ничего в этом не понимаю, но знаю, где у нас есть хорошая кофейня, где баристы чемпионы, а кофе из самых опасных африканских районов
– *name* coffee?
– Нет.
– ну ка
– Я не скажу название, только если ты согласишься на встречу, тогда приведу. Это лучшая кофейня, без шуток, но она традиционная, это не модное место. Туда ходят депутаты и чиновники
– 🤔 ого
– Это неприметное место внешне. Но там вкусно
– кто платит?
– Ты как думаешь сама?
– без понятия
– Я думаю, что плачу я
– у меня встречное предложение. ты же мечтатель и уверена любишь приключения. давай так. у нас ровно месяц на то чтобы подготовиться к этой встрече… через месяц я обещаю пойти с тобой в это загадочное супер кафе или кофейню. ну так что ? ты согласен ?
– Медовый месяц что ли?
– шоколадный
– А до встречи? Подготовка?
– да
– Мне тренироваться делать заказ кофе? Да я вроде умею. Эй, гарсон, подайте этой девушке капучино. Могу свистнуть. Тебе ещё блинов принесут.
– латте
– Молодой человек, подайте этой девушке латте. Она готовилась к этому дню весь месяц.
– наш шоколадный месяц будет иным
– Что ты пудришь мне мозг, я что, похож на пирожок?
– очень похож. может хочу изучить твою личность за этот шоколадный месяц , а после пойти в кофейню
– Я скучен и банален, Катя. Когда за кофе плачу, ещё ничего.
– а если я найду в тебе то , что и сам не замечал?
– Разве что родинку на жопе.
– человек загадка 🤔 мне уже нравится
– Ты мне 9 лайков поставила. Сейчас я тебе 6
– спасибо. мне очень приятно
– 9 лайков – по кругам Ада. А 6 – я даже не знаю, что значит 6 лайков.
– вместе эти цифры создают наиболее приятную картину
– Приятная картина)
– так что с нашим договором??
– У тебя 6 фотографий в профиле… ты просишь о неком договоре… Мне уже страшно, что за договор я подписываю
– ты согласен на эту авантюру ?
– Авантюристка, да? Дашь номер мобильного? Запишу тебя именно так. Авантюристка Катя.
– 89******
– Я не надеялся, но спасибо)
– надеюсь я не зря поделилась своим номером

Мы перешли в ещё один мессенджер и начали общаться каждый день.

Катя рассказала, что она из соседнего города (пригород). Записывала аудиосообщения, как она занимается спортом, про свою учёбу и хобби.

И что мы встретимся через месяц и назвала точную дату. Я несколько раз предлагал встретиться завтра – она повторяла “Нет, 11 января”.

Так прошла неделя. Каждый день мы переписывались.

В какой-то вечер Катя написала: “Надеюсь, ты рано просыпаешься. Так как завтра с утра ты мне необходим”.

И добавила, что на следующий день у неё будет скучная пара утром, и что сейчас она читает книжку – роман, назвала какой. Современный.

Я ответил:

– Девочка роман)
– А я в папу такая. Я Романовна!
– Ого)) Екатерина Романовна, извольте вас пригласить на медленный танец.
– Да ну? Медленно – скучно. Я за резкость.
– Я приглашаю тебя на резкий танец. Очень резкий.
– Я согласна.
– А если он быстро кончится?
– Это не сравнится с моими эмоциями после.

И на следующий день:

К: Доброе утро <3
– Доброе <3
– Тебя бы сюда
– Вместо препода?
– Да. Вместо плохого препода.
– Я бы мультики включил
– И стал бы сам плохим преподом 😀
– Самым плохим, почти Шрэком.
– Мечта.
– Меня б уволили (
– Я бы оставила. Написала заяву.
– В загс?
– Да.
– Скучная пара, да?
– Да, очень. Блин… Резкий танец с плохим преподом. Мечта? Да!!
– А ты какая студентка?
– Немного вредная и непослушная… Но это решаемо. С тобой-то)
– Вредная?
– Очень!!!!
– Авантюристка.
– Принц.
– А скоро Новый год.
– Новый год вместе.
– Мы встречаемся 11 января.
– Я помню)

Вчера Катя написала “Доброе утро”. Я ответил ей через пару часов. Она не открыла сообщение.

Пожелал ей сегодня доброго утра, как она мне вчера. Она открыла и прочитала.

– Доброе утро <3 Я вчера так загружена была. Поэтому не писала.
– Написала же Доброе утро))
– И всё.

Хочу узнать, есть ли у меня ходы в этой истории, до момента встречи?

Или с моими диалогами не светит встреча?

Спасибо!

Источник: Эволюция



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