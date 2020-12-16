 

Мнение: Спасите ФОП!

16.12.2020, 20:22, Разное
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Улыбательная и очень символичная фотография с майдана предпринимателей против политики Зеленского.
Вот так выглядит финал революции достоинства – голый предприниматель рядом с палаткой на майдане просит прекратить политику, которая стала следствием майдана на котором выступали тогда еще одетые предприниматели.
Про деолигархизацию и отстранение от власти бандитов и барыг спустя 7 лет никто уже не вспоминает. Остался лишь скулеж – не режьте нас. А ведь помните, как тогда говорили – власть злочинной панды мешает развиваться предпринимателям (что отчасти было правдой), вот прогоним Януковича и будем вести бизнес как в Европе.
Ну вот, Янукович сидит на своей подмосковной даче (а не в Ростове, как некоторые думают), а с развитием что-то не так.


Ты помнишь, как все начались…
Экономические сопротивленцы.

Ну а ниже, итог.

Ночью и утром продолжили майданить.


А вот и человек со справкой от психиатра.


Сразу видно – голосовала за Зеленского, а тут как солнце из-за туч.


Еще один.


В стане упоротых все по-прежнему.

Жалко ли их? Нет, не жалко. Пока их не пустили под нож, они спокойно все это терпели и поддерживали.
А теперь подняли визг, когда и до них очередь дошла. Шли на очередной сезон про Голобородько, а попали на очередное продолжение "Поворота не туда".

Источник: Colonel Cassad



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