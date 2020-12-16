К чему снятся волосы?

16.12.2020, 20:18, Разное

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Общее толкование

Если приснились волосы, то вам будет сопутствовать удача в делах, понимание в отношениях с окружающими людьми и крепкое здоровье. Воспользуйтесь этим временем для воплощения задуманных планов и новых начинаний.

Длинные волосы

Такой сон предвещает путешествие или длинную дорогу. Поездка выдастся незапланированной, однако будет складываться благополучно.

Короткие волосы

Вам предстоит напряженное путешествие, которое будет таить в себе опасности и трудности. Собираясь в дорогу, подумайте о попутчиках.

Седые волосы

К чему снятся волосы с сединой? Такой сон предвещает болезни, усталость, снижение жизненного тонуса. Вам следует найти баланс между работой и отдыхом. Чаще занимайтесь спортом и бывайте на свежем воздухе.

Волосы на ногах

Приснились волосы на ногах – это символ силы, власти и смелости. Эти качества станут вашими преимуществами и помогут одолеть выпавшие трудности.

Волосы на голове

Такой сон сулит долгую и обеспеченную жизнь. Вас ждет крепкое здоровье, семейное счастье и профессиональный рост.

Стричь волосы

Это неблагоприятный знак. Такое сновидение предупреждает о болезни или смерти члена семьи. Будьте более внимательными к самочувствию своих близких людей.

Что говорят сонники

Сонник Миллера подробно рассказывает, к чему снятся волосы. Если женщина во сне расчесывает свои великолепные волосы – это сулит ей легкомыслие в поступках, в котором она позже раскается. Мужчину, увидевшего во сне свою редеющую шевелюру, сон предупреждает о том, что неоправданное великодушие приведет к неуспеху и бедности.

Волосы по соннику Фрейда

К чему снятся волосы, объясняет и Зигмунд Фрейд. Сами волосы в сновидении, по его мнению, являются символом волосяного покрова на гениталиях, чаще всего женских. А вот все действия, которые с ними связаны: стрижка, мытье или укладывание волос в прическу – является символом полового акта. Если женщина расчесывает свои волосы, она сожалеет об упущенных возможностях. Если мужчина расчесывает свои волосы, то он готовится к новому сексуальному контакту.

Волосы по соннику Хассе

Волосы чесать – хороший заработок; остричь – случай смерти в семье; видеть как растут – благоразумие в делах; выпадающие – потеря имущества; продавать – несчастье; рыжие – фальшь; белые – душевный покой; расчесанные – приязнь; на груди – здоровье; всклоченные – семейные неприятности; красивые черные – ты любим.

Волосы по Семейному соннику

Если женщина во сне расчесывает волосы – ей придется раскаяться в своем легкомыслии. Мужчине, увидевшему во сне свою редеющую шевелюру, не стоит быть слишком великодушным, это чревато неуспехом и бедностью. Спутанные неприбранные волосы – к неудачам.

Что говорят эзотерики и психологи

Мнения экспертов в том, к чему снятся волосы, в целом совпадают. Все зависит от того, какого цвета и длины спящий видит шевелюру. Как писалось выше, в целом такой сон благоприятен.