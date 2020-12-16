У одиноких людей лучше развито воображение — исследование

16.12.2020, 20:14, Разное

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В ходе исследования, опубликованного в Nature Communications, ученые проанализировали данные 40 тысяч человек из UK Biobank — масштабной биомедицинской базы, содержащей медкарты полумиллиона жителей Великобритании. В выборку попали люди 40-69 лет, которые проходили тестирование, включавшее в себя вопрос о том, чувствуют ли они себя одинокими. Среди ответивших положительно (13,1% участников) в основном были женщины — 61,37% против 38,63% мужчин.

Затем исследователи сопоставили снимки МРТ мозга у одиночек и тех, кто постоянно проживает с кем-то, изучив объем серого вещества в 100 участках головного мозга, связанных между собой. Результаты выявили у одиноких людей наибольший объем серого вещества и повышенную активность в тех участках мозга, которые связаны в так называемую сеть пассивного режима работы или сеть по умолчанию. Она активизируется в те моменты, когда человек ничем не занят и предается мечтаниям, воспоминаниям и творческому воображению.

По мнению ученых, у одиночек сеть пассивного режима работы мозга более развита из-за того, что у них больше возможностей для неспешных размышлений. Это может означать, что у таких людей творческий потенциал может быть выше по сравнению с тем, кто живет с семьей. Однако неизвестно, атрофируются ли при этом у одиночек участки мозга, отвечающие за социальные связи.

Ранее американские ученые выяснили, что социальная изоляция и монотонность жизни могут буквально «сжимать» мозг. Исследование проводилось с участием полярников, которые вернулись из длительной антарктической экспедиции. Добровольцы прошли обследование головного мозга дважды: до отъезда и спустя 14 месяцев после возвращения. Выяснилось, что определенные структуры мозга полярников за это время уменьшились в объеме. В частности, стал заметно меньше гиппокамп – участок мозга, который отвечает за некоторые виды памяти и играющий роль в обучении.

Авторы исследования предполагают, что причиной этому стали условия, в которых оказались участники экспедиции: работа на изолированной исследовательской станции в течение многих месяцев и контакты только с несколькими одними и теми же людьми. Они считают, что головной мозг получал недостаточное количество определенных видов стимуляции.