Мнение: «Сначала надо захватить власть», рабовладельческий строй и «Книга Страшного суда»

16.12.2020, 20:12, Разное

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1. Как мы знаем, сторонники коммунизма отличаются от условных амишей тем, что наотрез отказываются жить в соответствии со своими идеалами: объединяться в коммуны и строить там коммунизм мирным путём. Возможно, я ошибаюсь, но логика подсказывает мне, что альтернатива добровольному объединению в коммуны только одна — захватить власть, после чего уже принудительно загонять в коммуны всех остальных. Читатель lrlay777 пишет:

https://olegmakarenko.ru/2016627.html?thread=779485555#t779485555

Согласно марксистской теории (которую в исторической, а не прогностической ее части, никто всерьез и не оспаривает) рабовладельческий строй пришел на смену первобытно – общинному, феодализм заменил рабовладение, а сам феодализм был побежден капитализмом.

Соответственно, на основе этой, уже произошедшей истории, марксисты предсказывают смену капитализма социализмом, а потом социализма коммунизмом.

Но вот в чём штука: все, уже произошедшие в истории смены формаций происходили “снизу”, а не “сверху”.

То есть, сперва развились рабовладельческие хозяйства, а потом, уже на их основе, при достижении доминирования этого вида производства – сформировались рабовладельческие государства.

Сперва в рабовладельческих государствах появились полусвободные колоны, а уж потом, когда феодальный способ производства вытеснил, в силу большей экономической эффективности рабовладельческие хозяйства – появились и феодальные государства.

Сперва в феодальных государствах развился капитал, капиталисты стали, в своей массе, богаче феодалов, а уж потом, в ходе буржуазных революций, буржуа отняли государственную власть у обветшалой и ослабшей феодальной верхушки. И создали уже государства на своих, буржуазных принципах.

То есть везде мы видим в реальной истории одну и ту же схему: сперва новый “изм” побеждает по факту, а уж потом закрепляет свою победу в государственном устройстве.

И только для победы социализма почему то требуется “поставить телегу впереди лошади”:

– Сперва дайте (ну или сами возьмем!) нам власть, а уж потом мы будем строить социализм и коммунизм.

Это как–то противоестественно: не оформить законодательно уже находящуюся в руках нового прогрессивного класса власть, а просто отдать её тем, кто на данный момент правящим классом не является не только “де юре”, но и “де факто”.

2. На всякий случай уточню: я никак не готов согласится с тем, что «никто всерьёз не оспаривает марксистскую историческую концепцию»: первобытно-общинный строй – рабовладельческий – феодальный – капиталистический. На мой взгляд, такая схема противоречит историческим фактам и современным выводам учёных.

Самым очевидным слабым звеном является рабовладельческий строй. Рабы составляли меньшинство населения в античных государствах, а древняя экономика была основана прежде всего на труде свободных людей.

В русскоязычной Википедии статьи об античном рабстве до сих пор щедро унавожены марксистской риторикой, однако уже и там кто-то наконец добавил оценки численности рабов.

Например, в Древних Афинах, – самом развитом греческом полисе, – доля рабов составляла всего около трети населения:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабство_в_Древней_Греции

Примерно такая же доля рабов была и в Италии. Однако в целом по Римской империи рабов было сравнительно немного:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабство_в_Древнем_Риме

По мнению историка М.Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около 2 миллионов рабов. По оценке историка П.Бранта, в Италии в ту эпоху было 2-3 миллиона рабов и ещё 4-5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2. Историк Т.Фрэнк оценивал это соотношение как 1 к 2,5. <…>

Однако за пределами Италии рабов даже в ту эпоху было очень мало, и они не играли практически никакой роли в экономической и социальной жизни. Так, известный русский историк Михаил Иванович Ростовцев в своем уникальном труде по социальной и экономической истории ранней Римской империи указывает на то, что в подавляющем большинстве провинций, за исключением Италии, Сицилии и некоторых областей Испании, рабов практически не было или они были в незначительном количестве, повторяя данный вывод также применительно к конкретным провинциям Римской империи. К такому же выводу пришёл французский историк А.Гренье в своем труде о Римской Галлии.

В целом, если исходить из имеющихся оценок населения ранней Римской империи — 50-70 миллионов человек — и из оценок количества рабов ведущими историками, то численность рабов даже в самом начале имперского периода (конец I в. до н. э. — середина I в. н. э.) в пропорции ко всему населению империи должна была составлять лишь порядка 4-8 %. Это расходится с выводами советских и марксистских историков, которые придавали теме рабства гипертрофированный характер и учитывали пропорцию рабов в населении только самой Италии, а не всей Римской империи.

Греческие полисы и Древний Рим могли похвастаться значительным количеством рабов только в те периоды, когда они одерживали военные победы. Для Рима этот период успехов и постоянного притока новых рабов был очень длительным, что и создало у историков 19 века иллюзию «рабовладельческого строя».

А вот в Древнем Египте невольников было мало. Пирамиды строили вовсе не рабы, а обычные свободные земледельцы и ремесленники (только в эпоху Нового Царства, когда фараоны начали часто ходить в заграничные военные походы, количество египетских рабов временно подросло).

Таким образом:

А) Марксистский тезис об основополагающей экономической роли рабства в древности не подтверждается — демографические оценки свидетельствуют строго против этого.

Б) Не выдерживает никакой критики представление, что именно рабовладельцы основали древние государства. Напротив, сначала были созданы государства, а уже потом самые успешные из них сумели захватить много рабов (конечно, было ещё долговое рабство и работорговля, но общей картины это не меняет).

В) С учётом предыдущего пункта, крайне сомнителен кровожадный тезис марксистов, согласно которому изначально рабовладение было прогрессивным общественным строем. Напротив, опция дешёвого рабского труда в наиболее развитых древних обществах стала одной из причин того, что они так и не смогли пойти по пути индустриализации.

3. Для сравнения, согласно «Книге Страшного суда» – переписи, проведённой Вильгельмом Завоевателем в 11 веке – целых 10% населения Англии были рабами:

https://ceur.ru/library/words/item113852/

То есть, даже в махровое феодальное Средневековье рабство никуда не делось и было сравнимо по своим масштабам с древнеримским.

Разумеется, к 14-15 векам невольников в Европе стало сильно меньше. Христиан к тому моменту было уже давно не принято обращать в рабов. Однако как только европейцы дорвались до Африки и Америки, рабовладение снова расцвело.

В южных штатах США в середине 19 века треть населения была рабами – примерно как в Древних Афинах 5 века до н.э. или Древней Италии 1 века до н.э. Значит ли это, что история там повернула вспять, что американские капиталисты, став рабовладельцами, прыгнули на два общественных строя назад? Или всё-таки это говорит о том, что марксистская схема в очередной раз не работает?