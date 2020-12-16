 

Прокурора оставил в деле “Роттердам плюс” Высший антикоррупционный суд, а не генпрокурор – СМИ

16.12.2020, 20:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Высший антикоррупционный суд Украины не увидел оснований для замены прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, который принял решение закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем доказательств. Решение ВАКС опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 25 ноября, на это обратило внимание издание Politeka.

“Следственным судьей не установлено оснований, закрепленных в ст. 77 УПК Украины для его удовлетворения. При таких обстоятельствах следственный судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурору Пономаренко В.П.”, – сказано в решении судьи Сергея Мойсака.

Судья также отметил, что Пономаренко выполнял свои обязанности должным образом, а заявления НАБУ о его предвзятости он отверг. 

Politeka напомнила, что НАБУ обвиняло Офис генерального прокурора и лично генпрокурора Ирину Венедиктову в нежелании заменить Пономаренко.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / ЦИК не может объявить результаты выборов на 208-м округе из-за суда

29.06 / Москвич выставил на продажу танк Т-34

27.09 / На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

08.07 / Le Parisien – французский суд требует от Павленского пойти к психиатру

31.08 / ЕС не захотел превращения Белоруссии в «новую Украину»

09.07 / Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора РФ и Белоруссии

10.10 / Toyota в сентябре увеличила продажи автомобилей в России

05.11 / В Бурятии решили восстановить озеро Котокельское

02.07 / Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

26.08 / В Крыму задержали подозреваемого в педофилии работника детского лагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска