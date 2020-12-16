Маски во время встреч с близкими и социальная дистанция. ВОЗ дала рекомендации по празднованию Нового года и Рождества

16.12.2020, 20:06, Новости дня

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В начале 2021 года темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе могут ускорится. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по минимизации рисков распространения инфекции, опубликованных 16 декабря.

В заявлении отмечается, что в Европейском регионе во время новогодних и рождественских праздников растет число массовых мероприятий, в которых принимают участие люди всех возрастов.

Это влечет за собой значительный риск увеличения передачи COVID-19 в течение предстоящего сезона праздников.

“Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск последующей вспышки коронавируса в первые недели и месяцы 2021 года. Нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить ее”, – заявили в ВОЗ.

Организация рекомендует по возможности собираться на празднования на открытом воздухе, если это невозможно – в помещениях ограничивать количество участников мероприятий, соблюдать дистанцию и обеспечивать проветривание.

“Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неудобным, но это в значительной мере способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого”, – подчеркнули в ВОЗ.

На свежем воздухе – независимо от страны проведения – должны проходить и религиозные службы, подчеркнули в ВОЗ. Их продолжительность необходимо сократить, а во время проведения должны соблюдаться противоэпидемические меры, считают в организации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 16 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 73,7 млн случаев заражения коронавирусом, 1,64 млн человек умерли, 41,8 млн – выздоровели от COVID-19.