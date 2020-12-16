Российские и европейские пользователи не смогли зайти в Telegram
16.12.2020, 19:00,
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Проблемы появились 16 декабря в 16 часов по московскому времени. Именно в этот момент начали поступать жалобы на работу сети Telegram, в которую не могли зайти жители РФ и европейских стран.
За первые 49 минут получено более 800 таких уведомлений. А затем посыпались новые жалобы на то, что сообщения не доходят к абонентам спустя примерно час после отправки.
Итак, в мессенджере Telegram произошел системный сбой, который, похоже, носит глобальный характер. К разгневанным пользователям из РФ и Евросоюза вскоре добавились жители Среднего Востока. Представители Telegram воспользовались связью в Twitter, чтобы сообщить, что работают над устранением неполадок. Причина сбоя пока непонятна. Неизвестен также перечень регионов планеты, которых он затронул.
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