 

В Израиле сумели взломать защищенную переписку в Signal

16.12.2020, 20:00, Новости дня
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Израильские разработчики ПО решили протестировать надежность защищенной переписки в мессенджере Signal. Специалисты из компании Cellebrite создали специальную программу для взлома, при помощи которой сумели прочитать зашифрованные сообщения.

Плохая новость в том, что именно Signal до сих пор считался одним из самых защищенных от хакеров мессенджеров в мире. Однако эксперты полагают, что данный ресурс в последнее время находится в зоне пристального внимания злоумышленников.

Очевидно, хакеры рассчитывают на то, что пользователи, доверяя заверениям разработчиков в полной безопасности, теряют бдительность и начинают обмениваться очень важной информацией. Как оказалось, шифрования в Signal не гарантирует конфиденциальности, что и доказали израильские специалисты по кибербезопасности.



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