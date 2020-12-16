Назван срок серийных поставок ракет «Ангара» в интересах Минобороны

16.12.2020, 20:00, Новости дня

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Серийные ракеты-носители «Ангара-А5» по контракту с Минобороны РФ будут произведены в 2022-2024 годах, сообщил глава Центра Хруничева Александр Варочко в программе Роскосмоса «Космическая среда».

«Минобороны заказало четыре серийные машины, которые мы начинаем поставлять с 2022 по 2024 год», – приводит слова Варочко РИА «Новости».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал пуски «Ангары» в 2021 году, а также рассказал о перспективной супертяжелой ракете «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью.

Напомним, в понедельник космические войска ВКС РФ провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки успешно отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».