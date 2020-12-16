 

НАСА предупредило о приближении к Земле пяти астероидов

16.12.2020, 20:00, Новости дня
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Специалисты Американского космического агентства сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов. Причем, по данным НАСА, двое из них окажутся ближе, чем Луна.

Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря. Их размеры составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тыс. километров, передает РИА «Новости».

Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тыс. километров, а больший – почти в 7 млн километров от Земли.

В ноябре к Земле приблизился астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров.



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