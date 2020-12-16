Парламент Молдавии снял ограничения на трансляцию российских телеканалов

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16.12.2020, 19:59, Новости дня
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Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме телевизионных и радиопрограмм из России.

«Поправки [в кодекс] одобрены 53 голосами [из 101] во втором и окончательном чтении», – объявила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный, передает ТАСС.

Ранее в среду парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения.

Соответствующие поправки были одобрены в первом чтении 3 декабря. Избранный президент республики Майя Санду заявила, что поправки якобы направлены на раскол общества.



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