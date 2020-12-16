Мнение: Рядовой Шамсутдинов ждет приговора

16.12.2020, 19:56, Разное

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А между тем, в неспешном режиме российского правосудия, именно в эти дни проходит суд над рядовым Шамсутдиновым. Тем самым, кто в декабре прошлого года расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Как обычно: в прошлом году это была новость номер один, ее яростно обсуждали в соцсетях, армия, в лице Шойгу, уверявшая, что с дедовщиной покончено, имела бледный вид… А теперь – тишина, процесс практически никто не освещает, хотя, по идее, суд в этом деле и есть самое интересное.

Пока с Шамсутдиновым провели медэкспертизу в институте имени Сербского, и его признали вменяемым. Вот что пишут:



“Ранее Шамсутдинов заявил в суде о предвзятом отношении психиатров Центра имени Сербского. По словам срочника, ему сказали, что лучше бы он перетерпел, когда его заставляли стирать носки, и повесился, если бы его все-таки окунули в унитаз.Психиатрическую экспертизу Шамсутдинова проводили в Центре имени Сербского еще летом 2020 года. Официально ее результаты не публиковались, но фрагменты заключения экспертов попали в Сеть. По данным следствия, эксперты признали солдата вменяемым.

Шамсутдинов признал вину, но его защита настаивает, что срочник стрелял в солдат в состоянии аффекта. Солдат утверждает, что перед случившимся ему не давали спать три дня. Рамиль уверяет, что не стал бы стрелять, если бы его не лишали сна.

В октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части под Читой. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения”.

Вопрос – что делать с Шамсутдиновым? Вроде бы – восемь человек убил, пожизненное – и точка, чего там разбираться. Но, как говорится, есть нюансы… Мне кажется, что какие-то универсальные, на все случаи жизни рецепты тут не подходят. Шамсутдинов ведь оказался поставлен в невыносимые условия – и не своей вине. Нельзя же всерьез принимать “рекомендацию” врачей из Сербского – что ему надо было сначала претерпеть максимальное унижение от ублюдков, а потом “просто” пойти и повеситься. Это, конечно, очень русский, даже для кого-то возвышенно “достоевский” стиль, в духе “страданием душа очищается”… но можно ли поощрять такое вот вечное “терпильство” на государственном уровне? Не оттого ли столько проблем – исторически – в России, что мы слишком много и долго терпим (а потом, когда терпение вдруг кончается, устраиваем бойню)?

На мой взгляд, в случае с Шамсутдиновым просматривается отчетливая вина государства, которое создало для рядового невозможную ситуацию. Точнее – загнало его в невозможную ситуацию, в этой заброшенной и никому не нужной воинской части… Или нет. Тут-то и был бы очень важный гласный и подробный судебный процесс, на котором бы судья и присяжные внимательно бы разбирали – действительно ли ситуация у Шамсутдинова была безвыходной? Действительно ли ему было некому пожаловаться, получить помощь? Это мог бы быть очень значимый и важный процесс… если бы оно было кому-то интересно.

Но если бы, допустим, на таком процессе выяснилось, что никакого выхода у солдата не было, что ему было неоткуда ждать помощи – тогда вправе ли мы осудить его за то, что он сделал? Другими словами – является ли ЗАЩИТА ДОСТОИНСТВА высшей ценностью, а посягательство на честь и достоинство – абсолютно недопустимым действием? Или спросим точнее. А то вопрос звучит слишком риторически – все мы прекрасно понимаем, что защита достоинства в современной РФ не является не то что высшей, а вообще никакой ценностью.

Но спросим иначе: а должна ли защита достоинства стать высшей ценностью в России? Или это “никак не можно-с”, “мужички разбалуются”?

Очень не хочется, чтобы даже этот, из ряда вон выходящий случай не стал никаким прецедентом, никого бы ни на что не вдохновил и ничего не изменил. Хотя все идет к тому, что все так и будет спущено на тормозах – до следующего кровавого расстрела.