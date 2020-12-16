Личное: “Корона сползает на ухо”

16.12.2020, 19:46, Разное

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Большинство людей качает между паровозом и ждуном. Паровоз сам проявляет инициативу и тянет щипцами динамику, ждун тянет щипцами инициативу.

Никак рапунцели не могут понять, как не быть паровозом и не становиться ждуном. Либо паровоз, либо ждун, а как иначе – не знают.

И пытаюсь я объяснить, что иначе – это когда вы снимаете корону, закрываете хлеборезку и начинаете что-то давать человеку полезное, но это никак не доходит.

Не может это дойти, если главная цель жизни – пожирней и погуще накормить свою корону.

tasha_belaya

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу Вашей помощи, хочу смириться по-настоящему, а не на словах, и завершить общение экологично, чтобы быстро отойти, а не повиснуть в ситуации Неуловимым Джо, придумав хвосты. На мне корона Победителя, но не могу сама снять ее.

(Автор с чего-то придумала, что я буду помогать ей завершить общение. Хотя хлеборезка ее от этого не завершится, перекинется на других)

История моя о П.(мое письмо о нем Вы публиковали ранее https://evo-lutio.livejournal.com/1139044.html).

Мы продолжаем работать вместе, но через неделю я меняю работу. Надеюсь, это даст мне дополнительную фору чтобы отлипнуть. П. очень помог мне с тестовыми, не давал расклеиться, давал советы. Я ему очень благодарна, у самой бы запала не хватило и уверенности. Судя по собеседованиям, офферам и будущему месту работы я ценюсь на рынке, чем приятно удивлена, да и на текущем месте оффер предложили “перебить” по ЗП, чтобы я осталась. Во время выполнения тестовых пришло осознание, что никто меня не заставляет, я могу бросить, но никто это за меня не сделает и силы появлялись. Наверное, такое чувство когда локус на место становится. Пытаюсь теперь это отлавливать и учиться сохранять.

(Автор думает, что ей удалось поправить локус контроля, но при этом раскладывает шкатулочку и подробно описывает, чем она кормит свою корону. Она думает, что можно кормить корону и при этом поправить локус. Или как вчерашний автор думает, что это у нее не шкатулочка, а объективное перечисление фактов. Опишите ей отличия, друзья. Давайте уже обобщим отличия конструктивных описаний от шкатулочки. Все это понимают? Давайте это прояснять)

Ночую у П. три-четыре раза в неделю, встречаемся вместе с его друзьями, позвал вместе праздновать НГ. Точнее, как “позвал”, обсуждал это с друзьями, считал количество человек, как я поняла, с расчетом на меня, когда спросила: “Я приглашена?”, ответил: “Ты по-умолчанию”. Иногда он меня отвозит, забирает из дома на выходных, хотя ему не ближний свет и я никогда об этом не прошу. Когда я ездила в отпуск писал что скучает, чтобы вернулась быстрее, хотя сам был на тусовке в это время, вроде некогда скучать. Сам уезжал на неделю в другую страну, писал, звонил, говорил что нужно запланировать поездку вместе. Из поездки привез подарки, рассказывал как долго выбирал мне духи. На день рождения подарил дорогую поездку на двоих, мне все понравилось, он, кажется, тоже был доволен отдыхом. Стал спрашивать люблю ли я его, я всегда отвечаю что люблю. Все-таки он ко мне привязался и хорошо относится. Чем-то я ему стала дорога уже. Да и человек он сам по себе хороший, добрый. Но я вижу, что моя значимость где-то в районе домашнего животного и уже не вырастет.

(Вот она разложила всю свою шкатулочку, весь свой эксель. Нет понимания у автора, что это шкатулочка. Читает она блог давно и комметирует даже, но ничего не проясняется в голове. Так и продолжает собирать и раскладывать шкатулочку и горевать, что там маловато. И сейчас тоже прочитает разбор, похлопает глазками и не врубится, почему это шкатулочка, что не так и как надо. Объясните ей, кто может. А я посмотрю, понимаете ли вы)

Например, мне для работы надо будет переехать и он посоветовал мне снять квартиру, пока мой дом достроится, а не к себе жить позвал. Я, кстати, об этом не задумывалась совсем, общие друзья стали спрашивать – не к нему ли я переезжаю и мне как молотом по голове ударило. Но хватило ума самой у него это не спросить. Наверное, я эдакий коврик с копьем уже, который завоевательно ползает в ногах.

(Автор горюет, что она коврик. На самом деле она – кость в горле. Ничего хорошего от нее нет, только кислые щи, которыми она его кормит за то, что ее корона голодает)

Недавно меня “осенило”, что все время я сама тянула что-то, что ему совсем никогда не нужны были отношения со мной. И он мне это говорил, только я словно слепая была и глухая, не понимала, хотя мне всегда казалось, что я это понимаю и смиряюсь с этим. Да и сейчас до меня это дошло, но что с этим делать пока не знаю.

(Осенило! Никогда ему было не нужно ее Сокровища. Но ее не осенило, что все это время она должна была делать что-то полезное ему и приятное, что она должна была приносить в его жизнь что-то хорошее, кроме своей драгоценной задницы. Это так и не дошло и скорее всего не дойдет)

Мне даже как-то легче стало от этого осознания. Недавно перечитывала нашу переписку и поняла, что постоянно пытаюсь скакать на его мозгах. Стало стыдно за себя, что постоянно жду и выпрашиваю подтверждения моей значимости, чтобы корону откормить. Но эти осознания у меня как-то ненадолго и опять накрывает.

(Осознания у нее такие же как и осенения. Никакого толку от них, потому что хлеборезка не закрывается. Фокуса на парне нет. Фокус на своей шкатулке и на том, как бы выбить из него что-то или убежать от него, роняя тапки)

Недавно обиделась на него за то, что он со всеми приветливый, а на меня срывается. Ответил, что со всеми у него только маска, а я прошла уже все стены и “в центре его замка”, поэтому вижу настоящего. И что я часто ему “е*у мозги”. Я понимаю, что задолбала его скалками и щипцами, что его плюс растет, поэтому я его бешу и он на меня злится. И что будущего он со мной не захочет, потому что минус мой и неадекватность только увеличивается.

(При чем тут ее минус? Она считает, что виноват ее минус растущий, а не ее хлеборезка. Не путайте минус и хлеборезку, народ. Хлеборезка у вас и в плюсе очень большая, разверзнутая как врата Ада. Вам все время чего-то надо, но вы совсем ничего не хотите дать, вы даже не знаете, как это делать. Вот автор сейчас будет голову ломать, разве же она не давала? А пещерка алмазная с гендерной наценкой?? А благодарность за его помощь по работе? А откровения ее души? Разве этого мало?)

Иногда я думаю – почему с ним именно так, наверное, потому что я с самого начала инициативничала в короне равенства и штурманила. Зацепилась короной и все. Понимаю что тут уже ничего не изменю. Раньше, может, и были шансы, во время отвалить, но уже прошло полтора года и “что мертво умереть не может”.

(Автор, с ним вы может и не измените ничего, но у вас вся жизнь впереди. И вы по жизни с той же самой короной пойдете и с той же самой хлеборезкой)

В тайне вернулась в Тиндер, так как стала бояться что уже совсем никому не понравлюсь, сходила на свидание. Парень оказался интересным и хорошим, высоким, умным, состоявшимся. Руки у него красивые и улыбка. Поняла, что все-таки еще могу кому-то нравиться, когда веду себя как нормальная девушка, не тяну сама никуда, не штурманю, а только отвечаю на инициативу. Зовет опять поужинать, пишет в течение дня.

(Ну и вывод рапунцели, нашедшей новый корм для короны. Надо оставаться в башне и оттуда кавалерам милостиво кивать. Она думает, что “нормальная девушка только отвечает на инициативу”. Не хочет понять, что отвечать на инициативу надо не милостивым согласием, а ВСТРЕЧНОЙ инициативой, причем с фокусом на человеке, приятное ему предлагать и полезное. Но рапан даже если голову сломает, не сможет придумать, как это должно выглядеть, он не знает, что такое фокус на другом. Он понимает только – сидеть ждуном или паровозить, то и другое с фокусом на своей шкатулке)

Я бы очень хотела избавиться от своей странной “любви” коронованной, отвалить от человека, по-настоящему принять это поражение и найти кого-то не такого классного, но нормального, равного. Попытаться построить хорошие отношения и выйти замуж, потому что мне пора уже. Потому что ползая с копьем за своим журавлем я так профукаю все свою личную жизнь и шансы на нормальную семью.

(Хочет стать цаплей с кем-то и “отвечать на инициативу”. Думает, что это повысит шанс на нормальную семью. Будет семья в дефолте, автор)

Не знаю, как правильно завершить это общение. Просто перестать отвечать – щипцы. Сказать, что поняла, что ему ничего со мной не нужно, а мне нужны нормальные отношения – тоже щипцы и нытье, он и сам прекрасно все знает. Спросить, не думает ли он жить со мной и на его “нет” уйти расстроенно в закат? Тоже щипцы. В тупике, не знаю что и как говорить, чтобы наконец-то закрыть это все для себя и жить дальше, не слившись еще больше и не подвесив себя в этой ситуации.

(Автор думает, что из любого положения есть красивые выходы. Нет, только из красивых положений. А если вы уже защипцевали парня, без щипцов не уйдешь. В данном случае, как я понимаю, неплохо бы хоть как-то отблагодарить его для начала, не выносить ему мозг, не кормить кислыми щами. Не устраивать никаких “экологичных уходов”, снять с себя большую корону и умерить свою алчность)

Спасибо Вам за блог и книгу. За то, что теперь хоть иногда корона сползает на ухо и видно частичку реальности.

(А чаще сон во сне)