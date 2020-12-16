Самолет МС-21-300 — еще один «Суперджет» или надежда российской авиации?

16.12.2020, 19:44, Разное

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В середине декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода совершил первый полет лайнер МС-21-300 с российскими двигателями ПД-14. Власти ожидают, что новый пассажирский самолет составит конкуренцию Boeing и Airbus и вернет Россию в высшую лигу мировой авиации. Рассказываем, что известно о новом лайнере и так ли он хорош.

Что известно о самолете

Семейство пассажирских самолетов МС-21 начала разрабатывать корпорация «Иркут» (входит в «Ростех») в 2007 году. «Магистральный самолет XXI века» создавался для того, чтобы составить конкуренцию мировым лидерам в пассажирских перевозках — Airbus и Boeing.

В серийное производство МС-21 планируют выпускать с двумя типами двигателей — американским PW1400 или российским ПД-14 в зависимости от предпочтений заказчика. Сейчас МС-21-300 с американским двигателем проходит сертификационные испытания. Самолет МС-21-310 с российским двигателем совершил первый часовой полет. В будущем в компании также планируют выпускать самолеты МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В самолетах с российскими двигателями будет использоваться двигатель ПД-14 — первая созданная после распада СССР полностью российская силовая установка для пассажирских самолетов. В 2018 году двигатель получил необходимую для серийного производства сертификацию от Росавиации.

MC-21 и конкуренты

По задумке, крыло самолета МС-21 должно быть выполнено из композитных материалов — сухой углеродной ленты и полимерного связующего. Такое крыло не уступает в прочности металлическому, зато сильно превосходит его в легкости. За счет этого уменьшается вес пустого самолета, а значит, лайнеры становятся более экономичными.

Композиционные материалы уже используются при производстве американского Boeing 787 Dreamliner и европейского Airbus A350 XWB. По вместимости оба западных аналога превышают показатели МС-21-300 (максимальное число мест для пассажиров — 211). Boeing может вместить до 250 пассажиров, а Airbus — до 350, но и стоят на $250-200 млн. дороже.

Ценовую конкуренцию МС-21 могут составить самолеты Airbus A320neo и Boeing 737. Каталожная цена МС-21-300, в которую входит только лизинг самолета, составляет $97,9 млн, что ненамного выше цены на Boeing — стоимость самолета варьируется между $90 и 110 млн в зависимости от комплектации, Airbus — $90–130 млн.

Помимо упомянутых Airbus A350 XWB и Boeing 787 Dreamliner во время работы над проектом МС-21 у самолета появился еще один конкурент — китайский Comac C919. Его основное преимущество — цена в $50 млн, что вдвое ниже конкурентов. Несмотря на отсутствие опыта производства самолетов для гражданской авиации, в планах Китая также составить конкуренцию Airbus и Boeing.

Ожидание и реальность

Сроки запуска и серийного производства МС-21 неоднократно переносились. Изначально провести первый полет лайнера планировали спустя пять лет после старта проекта — в 2014 году, но к тому времени самолет собрать не успели. В итоге первый полет МС-21 состоялся только в 2017 году. Сроки сертификации также неоднократно сдвигались — с 2017-го на 2018-й, потом на 2020-й. Последняя дата переноса — конец 2021 года, но и она может сдвинуться, если «Ростех» вовремя не найдет подходящую замену композитным материалам для крыла. Сейчас санкции не позволяют России импортировать материалы из США и Японии, а выпуск аналогичных композитов в России потребует времени и может снова отсрочить серийный запуск самолетов.

В 2018 году Счетная палата выяснила, что стоимость реализации проекта МС-21 за время существования выросла в 2,3 раза. Всего на его реализацию потратили уже более 158 млрд рублей. Общую стоимость проекта до 2025 года ведомство оценило в 437,4 млрд рублей.

Что говорят эксперты

По мнению авиационного эксперта Вадима Лукашевича, сейчас на рынке гражданской авиации много других игроков, которые «нас подпирают». «Самолет появится через 5-6 лет. Он не просто устареет — рынок уже будет занят», — рассказал эксперт в эфире «Настоящего времени».

Гендиректор Российско-европейской консалтинговой компании «РЕК Аэроспейс», главный конструктор самолета-амфибии Бе-200 Александр Явкин предсказывает МС-21 такие же проблемы с экспортом лайнеров, с которыми столкнулся «Суперджет», рассказал он в интервью «Российской газете». В 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» не смогла выполнить свой план по продаже лайнеров: поставила 1 самолет вместо планируемых 16. Одна из причин — падение имиджа самолетов SSJ100.

Явкин считает, что перевозчики будут осторожны с покупкой новых самолетов из-за неуверенности «в характеристиках российских региональных самолетов до получения ими сертификатов от FAA или EASA». Пугают их и переносы сроков поставки и задержки с получением сертификатов.

Мелинда Тайжетинова