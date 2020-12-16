 

Мнение: Не увлекайтесь

16.12.2020, 19:36, Разное
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Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", – сказал он.

Проще говоря – правительство и премьер прекрасно понимают, что грозное постукивание пальчиком и дерганье ножкой президента по поводу высоких цен, тяжкого положения податного сословия и вообще про эту вашу социальную справедливость – всё это банальный социал-популизм под очень конкретную дату. Дата завтра пройдет – жизнь снова наладится. А потому вы там снижайте, но не очень этим делом увлекайтесь.

Что делать с разрывами в доходах и ценами – власть понятия не имеет, да и не очень-то интересуется. Как-нибудь выживут, в первый раз что ли? А периодический цирк с сюжетом о "впавшем в ярость президенте" – ну, вы ведь сами всё понимаете…

Источник: Эль Мюрид



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