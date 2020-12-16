Мнение: О самом болезненном провале России

16.12.2020, 19:30, Разное

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К сожалению, уже можно констатировать совершенно точно: этот фронт #Россия провалила практически полностью. Причём в отличие от большинства других провалов последних лет – коих, к слову, было многовато для сверхдержавы, – тот, о котором пойдёт речь имеет ещё и очень страшное измерение. Не в граммах пресловутой международной репутации, не в деньгах, не потерях союзников и симпатизантов. А в человеческих жизнях, к сожалению.

Нынешний год проходит под знаком какого-то шарика с шипами, чем-то похожего на морскую мину времён Первой мировой. И, да, на этой мине подорвались многие. Но #Россия, пожалуй, больнее всех. Или почти всех: быть может, есть пара-тройка сопоставимых стран похуже.

Пандемия CoVID-19 привела к гигантским потерям во многих странах. Речь не только об умерших из-за коронавируса или с #коронавирус­ом. Речь об избыточной смертности как таковой, связанной в том числе с перегрузкой медицины ковидными больными. Вот как это выглядит в разбивке по странам в расчёте на 1 тыс. населения.

Статистика избыточной смертности значительно более надёжная, чем статистика заболеваемости CoVID-19. Если её подделать, придётся подделывать, в таком же масштабе, во-первых, первичную статистику моргов и загсов, а, во-вторых, всю последующую статистику пособий, пенсий и т.п.

Так вот, Россия в тройке мировых лидеров по избыточной смертности. А если посмотреть на группу сопоставимых стран по уровню душевого ВВП (выделены жёлтым), так и вообще групповой лидер.

Причины понятны – высокая концентрация населения в крупных городах, низкое качество государственного управления, из-за которого все решения запаздывают, коррупция и кумовство. Но самое главное – путинская оптимизация медицины, от которой сильнее многих направлений пострадала как раз борьба с инфекционными болезнями.

Видимо, понятно, кого конкретно надо благодарить за переполняющиеся кладбища?