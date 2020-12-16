Доктор рассказал об опасных для здоровья позах при работе за компьютером

16.12.2020, 19:26, Разное

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Владимир Животов, остеопат, сообщил, что существуют позы во время работы за компьютером или на диване, которые считаются самыми опасными для здоровья людей. При неестественном положении тела возникает нагрузка на некоторые его области.

В настоящее время многие люди работают удаленно и пользуются ноутбуками лежа на диване или кровати. При этом тело способно принять неестественные позы, что вредит здоровью. Если человек читает книгу или смотрит гаджет с сильным наклоном головы, то сосуды пережимаются, нарушается отток жидкости, и результат сразу же отражается на лице. Самое правильное положение тела в период работы за компьютером – это когда человек находится за столом, а ноги стоят на полу, при этом локти лежат на столе, глаза удалены от монитора. При таком положении зрение не может пострадать, а сосуды не сдавливаются. Нельзя допускать, чтобы локти свисали со стола, а ноги скрючивались.

Во время работы на диване люди полагают, что тело отдыхает, но при этом голова наклоняется вперед, а шея согнута. При этом кровь плохо поступает к голове, мозг не может работать в полную силу, снижается работоспособность, концентрация и креативность. Если ноги упираются в кровать, создавая опору телу, напрягаются мышцы голени, портится зрение.

Также стоит помнить, что при долгом сидении необходимо периодически вставать и устраивать паузы, ходить, делать разминку. Когда люди долго находятся в сидячем положении, то в малом тазу и нижних конечностях застаивается жидкость, а когда кровь плохо поступает к определенной части тела, то ее работа ухудшается, организм перенапрягается, устает, портится общее самочувствие.