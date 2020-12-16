 

Hyundai представила электромобиль Mini 45 для детей с адаптацией к эмоциям водителя

16.12.2020, 19:26, Разное
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Компания Hyundai представила на рынке уникальный электромобиль Mini 45 с системой адаптации к настроениям и эмоциям водителя. При этом предназначено транспортное средство для детей.
Система считывания эмоций

Инженеры южнокорейского автоконцерна Hyundai разработали инновационную технологию для управления автомобилями. Уникальная система позволяет искусственному интеллекту, применяемом в авто, мониторить настроение водителя транспортного средства и адаптироваться под него. Дебют устройств эмоционально-адаптивного управления (EAVC) состоялся в машине на электрической тяге, предназначенной для совсем юных автолюбителей. Базой для построения детского электрокара стал концепт «45». Интересно, что предназначено необычное транспортное средство для использования в одном из медицинских учреждений для детей в Барселоне. Таким образом планируют подбадривать маленьких пациентов больницы. По информации блогеров, освещающих события в автомобильной индустрии, семиместная модель кроссовера Creta II от Hyundai, о которой сообщалось ранее, поможет перемещать малышей в процедурные кабинеты от их палат, что поможет детворе не бояться назначенных манипуляций и уколов.

Расчет данных внешних и внутренних показателей

Особенностью нового мини-электромобиля является его специфический алгоритм с возможностью считывания не только внешних данных, но и информации о самом ребенке, находящемся внутри машины. Система Emotion Adaptive VehicleControl следит за его сердечным ритмом, частотой дыхания, и даже мимикой, а также многими другими показателями. Машина способна самостоятельно корректировать настройку климата, освещения, ароматизатора с дозировкой и музыкального сопровождения в салоне. EAVC работает на основе искусственного интеллекта, что позволяет ей оптимизировать работу транспортного средства.

Машина, помогающая малышам улыбаться

Машина выпущена в рамках проекта Little Big e-Motion для госпиталя Сан-Хуан-Деу для лечения и реабилитации детей. В ее разработке Hyundai сотрудничала с MIT Media Lab. Данные мониторинга выражения лиц, сердечного ритма, другие критерии она соединяет с показаниями о скорости автомобиля, ускорении, шуме и вибрации. Для демонстрации преимуществ системы Hyundai опубликовала видео, на котором видно, как девочка, находящаяся в авто, успокаивается во время поездки. В ролике видно, что в электрокаре также присутствует адаптируемая подсветка зеленого, красного и желтого цветов в салоне .Распределение ароматизированного вещества настроено так, чтобы синхронизироваться с дыханием ребенка. Как отмечают инженеры южнокорейского автогиганта, это помогает малышам улыбнуться. Дополняет эффект релаксации особый аппарат в машине, пускающий мыльные пузыри.



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