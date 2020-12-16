Ученые: бесконтактный термометр – плохой инструмент для скрининга COVID-19

16.12.2020, 19:24, Разное

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Почему измерение температуры не объективно

Бесконтактными термометрами измеряют температуру людям в аэропортах, на общественных мероприятиях. Роспортебнадзор рекомендовал этот способ работодателям для контроля температуры работников. Эффективно ли это?

Ожидания от бесконтактного измерения температуры не были оправданы практикой. Например, к 26 февраля 2020 года в аэропортах США были проверены около 46 тысяч пассажиров. Инфекция была обнаружена только у одного. К апрелю их количество увеличилось до 15.

Еще одна проблема, которую поднимают авторы статьи в Open Forum Infectious Diseases – чувствительность бесконтактного измерения температуры к множеству внешних факторов. Результаты могут отличаться в зависимости от того, над какой частью тела измеряют температуру, от окружающей температуры и не только. В то же время, наиболее точные методы измерения температуры не подходят для массового скрининга.

Бесконтактное измерение температуры может быть неточным, даже если у человека повышена температура. «Увеличение внутренней температуры может вызывать сужение сосудов кожи, что приводит к снижению выделения тепла», – рассказывает Уильям Райт (William F. Wright) из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, соавтор статьи.

Как проводить скрининг?

В выводах своей статьи ученые пишут, что при разработке программ по скринингу COVID-19 необходимо учитывать все факторы, которые делают бесконтактное измерение температуры неточным.

Авторы приводят примеры стратегий, которые смогли бы улучшить выявление больных людей. По их мнению, можно было бы снизить целевой показатель температуры для скринига (то есть, сделать его ниже 38 градусов). Это может быть особенно актуально для скрининга пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

Еще один вариант скрининга – групповое тестирование. В этом случае речь идет не об измерении температуры. У группы людей нужно взять мазки из носоглотки для ПЦР, но исследовать их не по отдельности, а вместе. В случае отрицательного теста вся выборка людей считается не инфицированной.

Также перспективными методами ученые считают исследование сливных вод на коронавирус и использование «умных» носимых термометров, подключенных к смартфону.