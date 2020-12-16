 

Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм “Покидая Неверленд”

16.12.2020, 19:17, Новости дня
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Семья американского певца Майкла Джексона выиграла апелляционный иск против телеканала HBO, который транслировал фильм режиссера Дэна Рида “Покидая Неверленд”, повествующий об артисте как о человеке, совершавшем сексуальное насилие над детьми. Решение суда 14 декабря обнародовал таблоид  The Hollywood Reporter.

В суде представители артиста заявили, что в 1992 году телеканал получил эксклюзивные права на показ фильма Джексона The Dangerous Tour, в свою очередь обязавшись в течение 27 лет не выпускать в эфир какие бы то ни было материалы, порочащие репутацию артиста.

Рассмотрев аргументы представителей семьи Джексона, суд назвал договор все еще действующим и обязал руководство канала выплатить семье артиста $100 млн.

Американский певец и композитор Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, оставив, по информации СМИ, наследство в размере $300 млн. Причиной смерти стала инъекция снотворного, сделанная личным врачом звезды Конрадом Мюрреем.

Премьера фильма “Покидая Неверленд” состоялась 25 января 2019 года на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. Он также был показан каналами HBO и Channel 4.

Семья певца назвала фильм “публичным линчеванием Джексона”, а создателей картины обвинили в нежелании озвучивать правду. 

В феврале 2019 года представители семьи Джексона обратились в арбитражный суд с иском против НВО. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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