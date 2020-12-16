“Существуют и другие проекты”. Зеленская рассказала, что продолжает сотрудничать с “Кварталом 95”

16.12.2020, 19:16, Новости дня

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Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает работу со студией “Квартал 95”. Об этом она рассказала в интервью “ВВС Україна”, которое вышло 12 декабря.

“Все меньше и меньше времени могу [этой работе] уделять, но… Это – моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу в течение почти двадцати лет, чтобы ее бросить. Это мой эмоциональный шелтер (убежище. – “ГОРДОН”)”, – сказала она.

По словам Зеленской, она прекратила работу в проекте “Вечерний квартал” после избрания ее мужа Владимира Зеленского президентом Украины.

“Но существуют также другие проекты”, – отметила она.

По словам Зеленской, первым вызовом для нее было найти себя в роли первой леди, так как этот статус в Украине не предусматривает четких обязанностей.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман актер “Квартала 95” Евгений Кошевой говорил в мае, что Зеленская “в свободное от работы время” пишет тексты для проекта “Женский квартал”.

В браке с Зеленским Елена живет с 2003 года. Дочь Александра у пары родилась в 2004 году. У Зеленских также есть сын Кирилл, родившийся в 2013-м. Пара вместе работала в студии “Квартал 95”.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.