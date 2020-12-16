 

Гладков пообещал жителям Белгородской области адекватные цены на продукты

16.12.2020, 19:12, Новости дня
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Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил, что занимается вопросом стоимости продуктов питания в регионе.

Он заявил, что вопрос уже обсуждался с крупными сельхозпроизводителями. Кроме того, тема поднималась на встрече с министром сельского хозяйства страны. «Надеюсь, что на основные группы товаров мы сможем адекватные цены ввести», – приводятся слова врио главы региона на сайте правительства области.

Нынешняя прямая линия с жителями региона стала второй для Гладкова. По его словам, он хочет протестировать различные способы коммуникации и найти самые эффективные.

В связи со сложившимися погодными условиями много вопросов от жителей поступало о непогоде, борьбе с последствиями стихии и ответственности для тех, кто не справлялся с задачами. «Ситуация по сравнению со вчерашним днем изменилась, ледяной дождь ушел. Мобилизовали все службы. 3500 человек, около 300 единиц техники работают сегодня на улицах городов и районов области», – сообщил Гладков, отметив, что коммунальные службы находятся «в полной боевой готовности». Он признал, что к работе коммунальных служб было много претензий. «Если будет доказана вина или бездействие должностных лиц, последует ответственность», – заверил врио главы региона.

Еще один вопрос касался здравоохранения. Жители региона спрашивали, будут ли изменения в медицинской сфере. Гладков назвал вопрос болезненным. «Обеспечить в каждом населенном пункте, в каждом районе высококвалифицированный медицинский персонал невозможно. Есть плановая медпомощь. Но если будет необходимо, обсудим изменения. Пока, я уверен, решения принимались грамотно и эффективно», – сказал он.

Также он подтвердил информацию о нехватке лекарств в аптеках – «дефицит есть, он большой». «В регионе создана рабочая группа. Поставки формируются в ручном режиме. Это достаточно сложно, потому что такая ситуация и в других регионах», – сообщил врио главы региона.

В рамках прямой линии врио губернатора области разрешил присутствовать на школьных утренниках телеоператору, чтобы запечатлеть праздник, однако сообщил, что у него должна иметься справка об отрицательном анализе на коронавирус. Ограничения для общепита немного ослабят. Как и обещал Гладков на встрече с рестораторами, им разрешат работать до 01.00 по пятницам и субботам, а в новогоднюю и рождественскую ночи до 2 часов утра. Документ будет подписан на этой неделе.

«Если ситуация ухудшится, то придется его («дистант» – прим. ВЗГЛЯД) вводить, но надеюсь, что ту динамика, которая есть, мы сможем удержать. Меры, которые мы реализуем, дают результаты. Но скоро Новый год, важно соблюдать элементарные нормы. Впереди сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ», – добавил врио губернатора.

Напомним, 2 декабря Гладков провел личный прием жителей региона, на прием записались 100 человек. 



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