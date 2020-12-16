Тела трех человек найдены в частном доме в Екатеринбурге

16.12.2020, 19:12, Новости дня

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В частном доме в Екатеринбурге найдены тела трех человек. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«Днем 16 декабря в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Кичигинская тел трех взрослых граждан без внешних признаков насильственной смерти», – сообщается на сайте ведомства.

По предварительным сведениям, возможной причиной смерти умерших могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались 58-летняя хозяйка дома, ее 54-летний муж и 22-летняя дочь.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что при проведении замеров было установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа. При этом отмечается, что собственники дома не заключали договор с газовой компанией на обслуживание газового оборудования.

Ранее в Воронежской области семья из четырех человек погибла, по предварительным данным, отравившись угарным газом, возбуждено уголовное дело.