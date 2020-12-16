Компания TSMC отменила скидки для самых крупных своих клиентов

16.12.2020, 19:08, Новости дня

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Как поясняют эксперты, решение компании TSMC отменить трехпроцентные скидки для самых крупных своих клиентов. Вполне может запустить процесс подорожания электронных устройств на мировом рынке.

На сегодня именно TSMC обладает наиболее продвинутыми техпроцессами 7 нм и 5 нм, уточняют специалисты. Поэтому производитель мог с полной уверенностью рассчитывать на то, что крупные клиенты никуда от него не уйдут.

Плюс 3%, конечно же, – это небольшая надбавка, учитывая то, что гаджеты собирают не только из товаров, поставляемых из TSMC. С другой стороны, прямо в розничной торговле ритейлеры позволяют себе значительно завышать цены по сравнению с рекомендованными производителями. Однако здесь важен принцип. Один прибавит три процента, другой тут же добавит тридцать.