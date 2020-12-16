 

Intel представляет самый быстрый в мире накопитель

16.12.2020, 19:08, Новости дня
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Самым быстрым в мире оказался SSD-накопитель, представленный компанией Intel. Он вышел под названием Optane P5800X. Также устройство получило современную шину PCIe 4.0, в которой удвоена скорость передачи информации.

Благодаря новым SSD-накопителям, можно сразу в три раза увеличить производительность в IOPS, когда возникают смешанные нагрузки. Также устройства стали на две трети более износостойкими по сравнению с предшественниками.

Можно делать до сотни полных перезаписей в сутки, отмечают разработчики. Эксперты относят данный накопитель к новому поколению, однако всех данных производитель пока не обнародует. Правда, есть предположение, что он перешел на четырехслойные микросхемы 3D XPoint. Скорость – до 7,2 Гб/с.



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