 

Мнение: Дом-мастерская Левитана в Москве не будет его музеем

16.12.2020, 19:02, Разное
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Я давно слежу за судьбой милого особнячка в центре города. Весной его выставили на аукцион, никто не купил. Потом были попытки впихнуть его Третьяковке в качестве филиала, не получилось. Наконец, его выставили на аукцион второй раз. Купить хотели, в частности, пластические хирурги.

Но вроде пронесло: здание приобрел галерист В. Овчаренко, занимающийся современным искусством. Ему придется вложить огромную сумму в реставрацию, зато потом здание будет доступно для посещения и наполнено чем-то интересным. Вот мой текст о том, что вообще происходит: Галерея Ovcharenko купила дом Левитана за 61 млн рублей

Вчера Овчаренко пригласил журналистов посмотреть на здание. Мы ходили по покинутым мастерским художников РАХ, которые занимали здание, пока пару лет назад академия не решила, что у нее больше нету сил тянуть и поддерживать это здание… Вот мои фотографии.

Это я и мой добрый взгляд (замерзший)

Оригинальных левитановских вещей внутри, конечно, совсем не осталось.

А вот так он выглядел до революции

***
Еще раз, прочитать о доме можно тут.
Начало истории

Источник: Шакко



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