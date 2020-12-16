 

Не пришли на похороны! Как могли? – Личное мнение

16.12.2020, 19:00, Разное
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На днях, как вы знаете, в возрасте 85 лет скончался Валентин Гафт. Известный, талантливый. Обласканный властью и почестями. Не испакчкавшийся в публичных скандалах человек прожил долгую и интересную жизнь.

И помер. Да нормально, многие позавидовали бы даже.


Фото: Соцсети

И вот Гафта хоронят. Принесли тело в театр, выставили зачем-то на сцену покойника в деревянном ящике — есть такая традиция у шутов.

На сцену выходит Григорий Лепс и говорит: чо-то народу мало. Зал пустой. Экие свиньи, не пришли проститься!

Может, я как-то утрированно передаю слова исполнителя Рюмки водки? Судите сами:

«Я не мог не прийти на прощание. К сожалению, не успеваю поехать на кладбище. Сожалею, что не увидел некоторых наших коллег по цеху, они обязаны были здесь быть, проводить такого артиста. У них, видимо, дела: примерки, грим, ресницы, наряды…»

То есть, сам боится ехать на кладбище, чтобы не простудиться, но стоит и возмущается, клеймя позором тех, кто не пришёл толкнуть речь со сцены.

Что интересно, Лепс сам говорит, что с Гафтом был знаком не очень. Ну, так — перекидывались раз в 10 лет парой фраз. Но тут — похороны, и Лепсу обязательно нужно залезть на сцену.

Как там у Булгакова было, когда вагоноважатая отрезала Берлиозу голову? Телеграмму кому-то отправить хотели, чтобы выразить скорбь?

«Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.
Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф».

И тут же все сели жрать. Мы-то живы, не пропадать ведь стерляди! Ну, чисто Яночка на похоронах Аллы Вербер!

Вслед за Лепсом осудил не появившихся и мой бывший друг Стас Садальский.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, – практически никого. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришел – сказал, что болеет.

Были Розенбаум, Лепс… Лия Ахеджакова очень хорошо говорила, чуть разрядила обстановку. Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей».

Про Ахеджакову, кстати, всё сказал сам покойный: Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова.

К чему это я? Ах, да: цирк да и только. Не пришли, суки, выразить горе. В пандемию это особенно актуально, да.

Живых беречь нужно, а покойным, знаете ли, уже пофиг, кто пришёл, а кто нет. Да и красоваться на сцене рядом с трупом — тот ещё самопиарчик. Пованивает, господа артисты, пованивает.

Как вы относитесь к тем, кто не придёт на ваши похороны?

Источник: Лена Миро



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