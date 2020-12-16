Арми Хаммер спровоцировал слухи о романе с моделью Пейдж Лоренц

16.12.2020, 18:40, Разное

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После того как летом звезда фильмов “Назови меня своим именем” и “Агенты А.Н.К.Л.” Арми Хаммер и его жена Элизабет Чемберс объявили о расставании, актера все время замечают в компании разных девушек, с каждой из которых пользователи пытаются приписать ему роман. Так, в начале сентября 34-летний Арми гулял по улицам Лос-Анджелеса с дочкой Брюса Уиллиса, 32-летней Румер. А спустя всего пару дней весело проводил время с писательницей и бывшей женой актера Джоша Лукаса Джессикой Чинчин Энрикес.

Вчера же папарацци подловили Хаммера на прогулке с его вельштерьером по кличке Арчи, и сопровождала их модель Пейдж Лоренц. По сообщениям очевидцев, Арми и Пейдж шли по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе в поисках подходящего кафе, чтобы пообедать. Потерпев неудачу (по всей видимости, дело в ограничительных мерах, введенных в городе в связи с пандемией), они отправились по направлению к дому Лоренц.

Арми Хаммер Пейдж Лоренц

О Пейдж Лоренц известно очень мало. Она студентка, учится на дизайнера и подрабатывает моделью: чувственные кадры с фотосессий регулярно появляются в ее Instagram-аккаунте, на который подписано 119 тысяч человек. Раньше Лоренц встречалась с финским хоккеистом Каспери Капаненом, который играет за клуб “Питтсбург Пингвинз”. Этим летом их отношениям пришел конец.

Напомним, в отношениях с актрисой, телеведущей и шеф-корреспондентом Фонда по правам человека Элизабет Чэмберс Арми Хаммер был 13 лет, 10 из которых они состояли в браке (свадьбу сыграли в 2010 году). Их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. В январе 2017 года супруги стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд. Весенний карантин вся семья провела на Кайманских островах. Сообщения о разводе супруги опубликовали на своих страницах в Instagram в июле.

Тринадцать лет вместе в качестве лучших друзей, вторых половинок, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть страницу и двигаться дальше уже без нашего брака. Хотя мы и начинаем новую главу жизни, наши дети остаются для нас в приоритете. Мы понимаем, что эта новость повлечет за собой общественный резонанс, но в интересах детей и семьи мы просим об уважении нашей личной жизни и любви в это время, – говорится в их заявлении.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс