Российским пенсионерам дали отсрочку по долгам

16.12.2020, 18:34, Разное

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Совет Федерации России одобрил закон о продлении отсрочки платежей по задолженностям для российских пенсионеров и представителей бизнеса. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой России 9 декабря.

Таким образом, эти категории граждан смогут оплатить свои долги до 1 мая 2021 года. Кроме того, до 1 июля 2021 года судебные приставы не смогут принудительно взыскать задолженности посредством ареста или изъятия имущества, зарегистрированного по месту жительства гражданина, передаёт RT.